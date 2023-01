Iowa Wrestling: No. 2 Iowa vs No. 11 Northwestern - How to Watch Guide & Match Thread

If you guys missed my preview for tonight’s dual, then please check it out HERE.

PROBABLE LINEUP vs NORTHWESTERN:

125: #1 Spencer Lee vs #3 Michael DeAugustino

133: Brody Teske // #17 Cullan Schriever vs #13 Chris Cannon

141: Drew Bennett vs #10 Frankie Tal-Shahar

149: #4 Max Murin vs #5 Yahya Thomas

157: #20 Cobe Siebrecht vs #9 Trevor Chumbley

165: #10 Patrick Kennedy vs #23 Maxx Mayfield

174: #16 Nelson Brands vs #20 Troy Fisher

184: #8 Abe Assad vs Evan Bates

197: Zach Glazier vs #28 Andrew Davison

285: #3 Tony Cassioppi vs #4 Lucas Davison

Broadcast Info

Opponent: Northwestern

Dual time: 8:05PM GT (Central) // Friday, Jan. 12 2022

Location: Carver-Hawkeye Arena // Iowa City, IA

TV/ Online: ESPNU

Radio: iHeartRadio (AM800 KXIC)